El museo de Nintendo no estaría terminado en marzo

En directos pasados de la compañía Nintendo se dio un anuncio que llamó mucho la atención, y ese fue justamente que estarían abriendo un área a manera de museo, con piezas clave y documentos importantes que forman parte de la historia de este gigante del medio de los juegos. De hecho, durante ese primer video demostración nos comentaron que sus puertas abrirían en marzo de 2024 en Japón, pero parece que el ritmo de trabajo no sería suficiente para ver cumplida la hazaña.

El aviso de construcción que se muestra en el sitio de la compañía, como lo captura de un usuario conocido como @hanayohaneNEKO en Twitter, ahora nos indica la fecha de finalización como el 30 de abril de este mismo año. No está claro cuánto tiempo lleva vigente esta actualización, pero parece que la galería no estará lista para cuando se reveló inicialmente. Por lo que los fanáticos de la empresa deberán esperar un poco más, aunque todavía no se ha hecho una revelación general en redes sociales oficiales.

¿Aparentemente el Museo de Nintendo está en construcción hasta el 30 de abril y estará abierto durante la Semana Dorada?

Vale la pena mencionar, que tampoco es una apertura exagerada en cuanto a tiempos, pero podría ser un tanto desalentador que aquellos que estaban visitando el país en el mes exacto se perderán la experiencia de ver archivos importantes y productos históricos de los creadores del mundo de Mario. Además, se habla de que habrá activaciones también, por lo que muchos usuarios querrán ser parte de la experiencia en cuanto haya apertura, viniendo por otra gran época de gloria para el turismo en Japón.

No olvidemos que también la sección de Donkey Kong en Super Nintendo World está en construcción, entonces será un momento glorioso para visitar las tierras del sol naciente.

Nota del editor: Este sería uno de mis sueños de la vida para poder visitar, pero desgraciadamente no hay tanto dinero ni como para ir una semana a Japón, por lo que habrá que esperar hasta que los ahorros cubran toda esa parte del avión, hospedaje y las compras obligadas.