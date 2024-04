Pokémon GO se actualizará en español latino

Es bien sabido, que a pesar de que en nuestra región contamos con juegos de Pokémon localizados al español, este se trata de la versión ibérica proveniente del viejo continente, y eso eso algo que no ha gustado mucho a los fans a través de los años, más por le hecho de que meten modismos no usados de este lado del mundo. Esto va para todos los títulos de la franquicia, ya sea spinoffs o juegos principales, razón por la cual siempre se ha pedido que se haga una localización que por fin estaría siendo un hecho.

Mediante una nueva publicación, los mineros de datos de Pokémon GO, han encontrado interesantes cambios que llegarán con la siguiente actualización importante a la aplicación, incluyendo la opción de cambiar a español de latinoamérica, algo que también se estaba exigiendo a la compañía. Y dentro del archivo se puede ver que estarán algunos términos a los cuales no estábamos acostumbrados por parte de España, y que seguramente serán bien recibidos por la gente.

Interesting, Pokémon GO version 0.305.0 has a new Latin American Spanish localization in the files pic.twitter.com/pZuboMiU30 — abcboy (@abcboy101) March 15, 2024

Interesante, Pokémon GO versión 0.305.0 tiene nueva localización al español latinoamericano en los archivos

Para quien no esté tan enterado, desde hace no muchos meses atrás se ha establecido una oficial de The Pokémon Company en México, lo que significa, una mejor localización de sus productos en el país y también a nivel de latam, sobre todo en el tema de lanzar cartas del juego intercambiable. Eso puede dar a entender, que ahora que están llegando cambios a la aplicación de GO, es muy posible que el mismo destino pase con los próximos juegos grandes de la franquicia.

Pokémon Legends Z-A será el primer paso en caso de que ya se convierta en una costumbre.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es el primer paso de algo mucho más grande, y ojalá se sigan con los videojuegos que vengan, ya sean principales o también spinoffs. Espero que no solo se limiten con GO, o sino las cosas serán más que decepcionantes.