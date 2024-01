Visions of Mana estrena gameplay en evento de Xbox

Pese a que todos creíamos que el Developer_Direct de Xbox se iba a enfocar por completo en los cuatro juegos que se habían anunciado, Square Enix nos sorprendió con una participación inesperada enfocada por completo en la serie de Mana. En específico, tuvimos un nuevo vistazo a Visions of Mana, la siguiente entrega principal en la serie, y que será el primer juego en la franquicia en una plataforma de Xbox.

Esta entrega introduce a los Pikuls, criaturas que podremos montar para recorrer este mundo de una forma más rápida, y derrotar a los enemigos frente a nosotros sin siquiera usar nuestra espada. Por si fuera poco, se ha confirmado que Visions of Mana tendrá más de 100 canciones, y contará con un soundtrack dinámico que tomará en cuenta si estamos explorando o en combate.

El combate, como lo pudieron ver, es un RPG de acción, en donde tendremos múltiples habilidades a nuestra disposición, cada una con un elemento en particular, resistencias, debilidades y más. Lamentablemente, no se compartió una fecha de lanzamiento específica, pero se ha confirmado que Visions of Mana estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, PC y, por primera vez, Xbox Series X|S, en algún punto del verano de 2024.

En temas relacionados, se confirma la fecha de estreno de Senua’s Saga: Hellblade 2. De igual forma, ya puedes ver el primer vistazo a Indiana Jones and the Great Circle aquí.

Vía: Xbox