Veremos nuevo adelanto de NieR Replicant durante los Game Awards

Habrá muchas noticias y novedades durante los Game Awards 2020 este jueves. De hecho, ya podemos sumarle otro juego a la enorme lista de anuncios que tendremos durante el evento, y se trata de nada más y nada menos que el remake de NieR Replicant.

Vía Twitter, Geoff Keighley, anfitrión y organizador del evento, confirmó que este nuevo proyecto por parte de Square Enix tendrá un nuevo adelanto durante el pre-show:

Don’t miss a brand new look at @NieRGame Replicant ver.1.22474487139 during #TheGameAwards pre-show on Thursday — streaming at 6:30 pm ET / 3:30 PM PT at https://t.co/JhGKODahXK pic.twitter.com/5o3ZFMAOkl

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 8, 2020