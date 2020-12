Knights of the Old Republic II llegará a dispositivos móviles la próxima semana

Con el paso del tiempo, ver experiencias que fueron exclusivas de consolas o PC en dispositivos móviles, se vuelve más y más común. Recientemente lo vimos con Bloodstained: Ritual of the Night. Ahora, se ha revelado que amado RPG de Obsidian Entertainmente, Knights of the Old Republic II, llegará a dispositivos iOS y Android la siguiente semana.

Aspyr Media es el estudio encargado de llevar este clásico de 2004 a tu bolsillo. En específico, será el próximo 18 de diciembre de 2020 cuando Knights of the Old Republic II esté disponible en dispositivos móviles. Esto fue lo que comentó Elizabeth Howard, vicepresidente de publicación de Aspyr Media:

“Los fanáticos han estado pidiendo una versión móvil de Star Wars Knights of the Old Republic II durante tanto tiempo, y estamos encantados de traerla finalmente. Estamos orgullosos de seguir trabajando con Lucasfilm para llevar títulos clásicos como Star Wars Knights of the Old Republic II a las plataformas modernas”.

Sin duda alguna, esto hará que más gente tenga a su disponibilidad KOTOR II. Será interesante ver cómo reacciona al público al tener un inmenso juego en su bolsillo. Knights of the Old Republic II llegará a dispositivos iOS y Android el próximo 18 de diciembre a un precio de $249 pesos.

