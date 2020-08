¡Veremos el primer tráiler de The Batman durante DC FanDome!

En un movimiento inesperado, DC FanDome se dividirá en dos eventos. Uno de estos se llevará a cabo el próximo sábado 22 de agosto, y es aquí en donde tendremos la oportunidad de ver el primer adelanto de varias películas y videojuegos de DC. De igual forma, se ha confirmado que uno de estos proyectos es The Batman, el cual por fin nos mostrará un tráiler de la cinta.

Gracias a un nuevo tráiler del DC FanDome, donde Matt Reeves hace acto de presencia, se ha confirmado que veremos algún tipo de adelanto de The Batman durante el evento virtual. Obviamente esto se refiere a un tráiler, aunque tampoco se descarta más información sobre esta cinta. Esto fue lo que comentó el director: “No había forma de que pudiera venir aquí y no dar un vistazo a la película”.

Can't wait for this weekend… 🦇🦇🦇 https://t.co/WExuKJ2BB6

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 19, 2020