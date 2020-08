¡Se ha revelado el nombre oficial del juego de Suicide Squad de Rocksteady!

La semana pasada Rocksteady nos dio el primer vistazo a su siguiente proyecto con DC. Este título estará enfocado en el Suicide Squad y, aunque en su momento no se ofreció mucha información, el día de hoy ya conocemos el nombre oficial del juego. Gracias a la revelación de las conferencias para el DC FanDome, ahora sabemos que el siguiente trabajo de Rocksteady tiene como nombre Suicide Squad: Kill the Justice League.

Lamentablemente, por el momento no tenemos más información. Afortunadamente, esto no se quedará así por mucho tiempo, ya que el próximo 22 de agosto a las 7:00 PM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo un panel dedicado a este juego, en donde contaremos con la participación del actor Will Arnett como anfitrión.

La conferencia tendrá una duración de aproximadamente 20 minutos, y por el momento se desconoce qué tipo de anuncios veremos, aunque no se descarta un tráiler, información sobre su fecha de lanzamiento, plataformas y tal vez algo de gameplay. Puedes conocer más sobre DC FanDome aquí. De igual forma, es posible que Suicide Squad: Kill the Justice League tarde más de lo deseado en llegar a nuestras manos. Por otro lado, este título tendrá un gran énfasis en el humor negro.

Vía: DC FanDome