El juego de Suicide Squad podría tardar mucho más de lo que te imaginas

El día de hoy por la mañana, Rocksteady confirmó que su siguiente juego estará enfocado en el Escuadrón Suicida, tal y como se venía rumoreando por unos cuantos meses. A pesar de que el título será revelado durante el DC FanDome este 22 de agosto, lo mejor será que te armes de paciencia pues todavía faltaría mucho para que llegue a nuestras manos.

El confiable ex-periodista de Kotaku e insider de la industria, Jason Schreier, dijo lo siguiente por medio de Twitter:

Some added context for today’s announcement: WB Montreal was working on a Suicide Squad game until it was canceled in late 2016. At some point (end of 2016? 2017?), Rocksteady started theirs. The game will be teased at DC Fandome, but I wouldn’t expect it for a while

— Jason Schreier (@jasonschreier) August 7, 2020