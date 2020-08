Ésta es la posible fecha para la revelación del nuevo Call of Duty

Parece ser que finalmente sabemos la fecha exacta en que el nuevo Call of Duty 2020, que se cree tendrá como nombre Call of Duty: Black Ops Cold War, será revelado. El día de ayer, varias figuras importantes dentro de la comunidad de CoD recibieron un misterioso paquete de Activision, Treyarch y Raven Software que venía acompañado con una fecha.

So………. 👁

This just arrived from Activision.

“Do not open this crate until August 10 at 12PM ET.” 🤔🧐 pic.twitter.com/scFTmAMZlt

— Call of Duty News (@charlieINTEL) August 6, 2020