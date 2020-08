El juego de Suicide Squad tendrá un gran énfasis en el humor negro

Después de años y años de rumores sobre juegos de Superman, Batman y La Lida de la Justicia, el día de hoy Rocksteady, responsables por la serie de Arkham, confirmó que su siguiente proyecto estará enfocado en Suicide Squad. Aunque por el momento no hay mucha información, tal parece que esta entrega contará con el ya clásico humor negro que tanto caracteriza a estos personajes.

Momentos después del anuncio de la mañana, la escritora Kim MacAskill reveló que forma parte del equipo creativo en Rocksteady bajo el papel de diseñadora narrativa principal en este nuevo título. De igual forma, mencionó que el juego “será divertido”.

Can finally confirm that I was Senior Writer for YEARS on Rocksteady's new Suicide Squad game. Get ready. Its funny! #suicidesquad pic.twitter.com/TjaRioYpXk

— Kim MacAskill (@kimmacaskill1) August 7, 2020