DC FanDome se dividirá en dos eventos separados

Ante la sorpresa de todos, Warner Bros ha confirmado que su magno evento de DC, en el que se mostrará todo lo que la publicadora tiene que ofrecer al público, será fragmentado en dos días: 22 de agosto y 12 de septiembre. Se desconoce el motivo que orilló a la empresa a tomar esta decisión.

Lo que se mantiene en programación para este sábado es el contenido que estaba destinado al “Hall of Heroes” desde un inicio, es decir, los vistazos a las películas de Suicide Squad, Wonder Woman 1984, The Batman, Shazam, Flash, Aquaman y Black Adam, además de la presentación del videojuego nuevo de Rocksteady de Suicide Squad: Kill the Justice League.

La programación que se movió es la destinada a las salas llamadas “WatchVerse, KidsVerse y YouVerse.” Un panel que se añadió de estas secciones a lo programado para el sábado es un vistazo a la serie de Flash.

DC publicó un nuevo tráiler del evento con todo lo que podremos disfrutar el próximo sábado 22, aquí lo puedes disfrutar:

Fuente: Comunicado Oficial