Ventas de PlayStation 5 crecen un 116%

A día de hoy las consolas de nueva generación son toda una tendencia en el mundo, eso a pesar de que aún no existen juegos que realmente exijan en cuanto a gráficos, puesto que aún se lanzan en generaciones pasadas como Ps4 y Xbox One. No obstante, ahora que la escaces ha terminado, parece que Sony ha tomado las riendas del mercado.

Hace poco se confirmó que al menos en Europa, la quinta consola de Sony ha aumentado en cuanto a ventas, aproximadamente un 116%, por lo que habría dejado a Nintendo Switch y Xbox Series X/S muy abajo. Que no está de más decir, el aparato de Microsoft sigue en números no tan favorables, aunque no se tienen pérdidas fuertes para la empresa.

La cifra proviene de los últimos datos de GSD, que muestra que se vendieron 15,5 millones de juegos en Europa durante el mes de junio, un aumento del 20% en comparación con las cifras del año pasado. Esto puede deberse principalmente a que Spider-Man 2 llegará dentro de un par de meses más, pues en esta ocasión se trata de un juego que no sale en la pasada generación.

También se habló de que 21 % de las ventas de Diablo 4 son para PS5, mientras que algo menos del 9 % para Xbox y el 65 % para F1 23 22,5 % en Xbox , 0,3 % en PC. De igual manera, la mitad de las ventas de Street Fighter 6 fueron para esta consola. Puesto que en Microsoft no se ha hablado mucho al respecto.

Vía: playstation lifestyle

Nota del editor: PlayStation 5 sigue creciendo a pesar de que no tienen juegos tan grandes en este momento, y es qué básicamente todo está en la generación pasada o en PC. Entonces, habrá que ver si Spider-Man2 vale la pena.