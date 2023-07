Se anuncia PS5 edición especial de Marvel’s Spider-Man 2

El día de hoy se está celebrando la San Diego Comic-Con, un evento en el que se había mencionado que Marvel’s Spider-Man 2 tendría presencia, y en efecto, lo hizo con un nuevo tráiler, pero también con algo que llamará la atención de quienes no tengan una Ps5. Y es que sí, hay una consola edición especial en camino.

Aquí su tráiler:

No se ha mencionado tal cual el precio de esta consola, pero sí su contenido, el cual es el siguiente: Consola PS5 con platos edición especial del videojuego, Dualsense edición especial del juego y código digital del título, el cual debe redimirse hasta el próximo 20 de octubre. No está de más comentar, que todos estos accesorios se van a vender por separado.

Las preventas de la misma inician el 28 de julio y la consola se lanza el 1 de septiembre junto con todos los accesorios de manera individual. Justamente para recibir el videojuego un mes más adelante.

Recuerda que el juego sale a la venta el 20 de octubre.

Vía: PS Blog

Nota del editor: Está muy cool pero no gastaría en otra consola, entonces creo que compraré el control edición especial si es que no se lo agotan primero. La edición especial del juego también se ve bien, pero me aleja bastante el hecho de que no hay disco.