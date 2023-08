Ventas de Nintendo Switch finalmente superan las del Wii

Nuevos datos sobre hardware de videojuegos proporcionados para julio de 2023 muestran que las ventas de la familia de sistemas Nintendo Switch han superado ahora a las del Wii en los Estados Unidos. El lanzamiento del excelente juego “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” sin duda contribuyó a impulsar las ventas de hardware de Nintendo Switch el mes pasado, según Circana, anteriormente conocida como el Grupo NPD.

Games Industry señala que las ventas acumuladas de Nintendo Switch actualmente están por debajo de las del exitoso Xbox 360 de Microsoft por casi un millón de unidades adicionales y por menos de cinco millones de unidades del clásico PlayStation 2 de Sony.

“El Switch también ha seguido manteniendo un rendimiento sólido en 2023, gracias al lanzamiento de ‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom‘. De hecho, las ventas acumuladas en Estados Unidos de hardware de Switch finalmente superaron a las del Wii en el mercado estadounidense durante julio de 2023. Ahora, las ventas acumuladas de Switch están por debajo del Xbox 360 por menos de un millón de unidades y del PlayStation 2 por menos de cinco millones.” — Games Industry

Vía: My Nintendo News

Nota del editor: ¡Raios! Van a alcanzar al Xbox 360 sin duda alguna, y con un periodo extendido más allá del ciclo de vida del Switch es muy posible que Nintendo le quite el trono al PlayStation 2.