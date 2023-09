Unity sale a aclarar las nuevas tarifas que impondrá

Unity, la empresa tecnológica detrás de uno de los motores más populares para crear videojuegos, está haciendo todo lo posible por aclarar cómo funcionará el aumento de precios en sus servicios, después de que su anuncio el martes por la mañana enfadara ampliamente a la comunidad de desarrollo de juegos. Las tarifas, que Unity afirmó son esenciales para financiar el desarrollo de su tecnología, dejaron a muchos creadores de juegos preguntándose si tener un juego exitoso a través de Unity les costaría más dinero del que podrían ganar.

Los desarrolladores hablaron a lo largo del día sobre retrasar sus juegos para cambiar a Unreal Engine de Epic Games u otros servicios en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter.

Pero hacia la tarde, el ejecutivo de Unity Marc Whitten estaba ofreciendo actualizaciones sobre las políticas, posiblemente disipando algunas preocupaciones planteadas por los creadores de juegos.

La nueva “Tarifa de Tiempo de Ejecución” anunciada el martes por la mañana está vinculada a las instalaciones de un jugador de un juego, una acción que anteriormente no costaba nada a los desarrolladores.

Con el nuevo plan de Unity, los desarrolladores que utilicen el nivel gratuito de servicios de desarrollo de Unity deberán pagar a Unity $0.20 de dólar por instalación una vez que su juego alcance umbrales de 200,000 descargas y gane $200,000 dólares en ingresos.

Los desarrolladores que paguen más de $2,000 dólares al año por un plan Pro de Unity tendrían que alcanzar umbrales más altos y se les cobrarían tarifas más bajas.

Los desarrolladores de juegos, que se reunieron en X, comenzaron a enfadarse inmediatamente porque cualquier juego que experimente un aumento en las instalaciones debido a una gran venta, inclusión en un paquete benéfico o incluso simplemente por ser incluido en un servicio de suscripción popular como el Game Pass de Microsoft, desencadenaría tarifas de Unity que serían prohibitivas.

“Deténganlo”, tuiteó el estudio de desarrollo Innersloth, creadores del exitoso Among Us, el martes por la noche. “Esto no solo nos perjudicaría a nosotros, sino también a estudios de juegos compañeros de todos los presupuestos y tamaños…”