¡Una reunión de The Lord of the Rings ya está en proceso!

Las adaptaciones de The Lord of the Rings de Peter Jackson son amadas por prácticamente todo el público. En esta época de especiales y re-encuentros, los actores que le dieron vida a Frodo, Gandalf, Aragorn y muchos más, se re-unirán, y todo gracias al programa de Josh Gad, Reunited Apart.

De acuerdo con Josh Gad, una reunión de The Lord of the Rings de Peter Jackson ya está en planeación. Todavía no se sabe cuándo se emitirá el episodio o quién puede aparecer en él, pero es muy probable que vemos al director de estas cintas, así como a actores principales como Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen y muchos más. De igual forma, es importante mencionar que esta reunión no será presencial, sino que se llevará a cabo de manera virtual.

See you all soon for another episode of #ReunitedApart pic.twitter.com/yCs3OKPG58 — Josh Gad (@joshgad) May 26, 2020

El show de Reunited Apart ya ha lanzado vídeos de reuniones para Back to the Future, con Michael J. Fox y Christopher Lloyd; Splash, con Tom Hanks y Daryl Hannah; y The Goonies, con el reparto principal de la película, incluidos Sean Astin, Corey Feldman y Josh Brolin.

Los mantendremos informados conforme más información sea revelada. En temas relacionados, ya puedes checar el primer adelanto de The Lord Of the Rings: Gollum para la next-gen aquí.

Vía: Josh Gad