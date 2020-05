Marvel’s Avengers revelará gameplay sobre su co-op en junio

A pesar de que Marvel’s Avengers es una de las cartas más fuertes de Square Enix para este año, durante los últimos meses la información sobre este título se ha mantenido al mínimo. Afortunadamente, esto cambiará el próximo mes, ya que una nueva presentación sobre este juego se llevará a cabo en junio, y revelará algunos detalles interesantes.

Esta presentación será conocida como Marvel’s Avengers WAR TABLE y se llevará a cabo el próximo 24 de junio. Además de ver un nuevo tráiler, este evento estará enfocado en revelar gameplay del aspecto co-op del juego, una de las características más interesantes y de la cual se desconoce mucho.

We’ve reassembled at home and are working to finish our mission. We can’t wait to show you new gameplay and co-op in our first Marvel's Avengers WAR TABLE stream on June 24! #Reassemble pic.twitter.com/fi4DxuYwZk

— Marvel's Avengers (@PlayAvengers) May 27, 2020