Así de increíble se ve el juego de The Lord of the Rings: Gollum para la next-gen

Hace poco más de un año se anunció The Lord of the Rings: Gollum, un juego de la obra de J. R. R. Tolkien, el cual llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y PC en 2021. Aunque aún se desconoce mucho sobre este juego, el día de hoy, Daedalic Entertainment, responsables de este proyecto, liberaron una serie de imágenes que por fin nos muestran un poco más sobre este título, y su presentación visual.

Para todos los fans de Andy Serkis, tenemos malas noticias, debido a que este título no estará inspirado en las películas de Peter Jackson, sino en las obras originales de Tolkien, por lo tanto, el diseño del protagonista será diferente al que estamos acostumbrados. De esta forma, tenemos frente a nosotros un Gollum más caricaturizado, pero sin llegar al nivel de Ralph Bakshi. De igual forma, podemos ver un poco más sobre la oscura región de Mordor.

Recuerda darle click a la galería para ver la imágenes en mejor calidad.

En cuanto al gameplay, tenemos frente a nosotros un juego sigilo, así como lo que parece ser una toma de decisiones al estilo de un juego de aventuras basado en la doble personalidad de Gollum. The Lord of the Rings: Gollum llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y PC en algún punto de 2021.

Vía: Gamestar