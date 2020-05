EA Play 2020 será completamente digital y ya sabemos cuándo se llevará a cabo

Electronic Arts ha anunciado más detalles sobre su próxima presentación de juegos en verano. EA Play Live 2020 se llevará a cabo el jueves 11 de junio y será completamente digital. El evento dará inicio a las 6:00 pm (hora de la Ciudad de México), y se podrá disfrutar en sitios como Youtube, Twitch y la página de EA.

Desde hace un par de años, EA ha decidido organizar un evento para fans y prensa uno o dos días antes de E3, pero debido a la situación mundial causada por el COVID-19, el EA Play de este año será completamente digital. La compañía ha mencionado que planean revelar juegos, contenido para la comunidad y mucho más. De igual forma, es muy probable que veamos algo relacionado al Battlefield de 2021, así como a Star Wars Project: Maverick.

EA Play Live goes digital in 2020!

See you on June 11th at 4pm PST… World premieres, news and more! https://t.co/ShTNzjqJ3D pic.twitter.com/xqmYfGBWfs

— Electronic Arts #stayandplay (@EA) May 4, 2020