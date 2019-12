Una remasterización de Xenosaga fue considerada por Bandai Namco

Hay cientos de proyectos que las compañías deciden conceptualizar, para subsecuentemente cancelar sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, en algunas ocasiones sí nos enteramos. En esta ocasión, Bandai Namco consideró una remasterización de Xenosaga.

De acuerdo con Katsuhiro Harada, productor de Tekken y una de las personalidades más importantes de Bandai Namco, reveló mediante Twitter, que la compañía alguna vez consideró realizar una remasterización del clásico de PlayStation 2, pero después de un estudio de mercado se canceló el producto.

Es una lastima que nuevas generaciones no tengan la oportunidad de experimentar de manera accesible este increíble JRPG de inicios del siglo. Esperemos que Bandai Namco reconsidere esta decisión y en un futuro logremos ver este proyecto hecho una realidad.

This actually progressed to the remaster's plan, but failed in a profitable market analysis.

Sorry guys, This plan will be difficult to resurface… https://t.co/0CRJJDPl5Z

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) December 26, 2019