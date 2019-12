Mega Man X DiVE ha sido retrasado

A pesar de que la serie de Mega Man X puede considerarse muerta debido a que han pasado años desde la última entrega de esta serie, un nuevo juego para móviles está en camino. Mega Man X DiVE originalmente estaba destinado a llegar a dispositivos iOS y Android en algún punto de este año, sin embargo, Capcom Taiwan ha anunciado que este título se ha retrasado al primer cuarto de 2020.

La compañía lamenta mucho la falta de información en los últimos meses, y la revelación del retraso fue una especie de regalo navideño similar a recibir calcetines en lugar de un videojuego cuando tienes cuatro años.

También reiteraron que están llevando a cabo un concurso de diseño de armas para Mega Man X DiVE, con el ganador agregado como un diseño en el juego para un arma tipo Buster, Gatling o Sabre. Este juego contará con pistolas de gatling como arma de elección para el primer tiem, y permitirá a los jugadores personalizar qué armas X, Zero y otros personajes equipan en etapas. Este concurso terminará el próximo 7 de enero de 2020.

Merry Christmas

We would like to apologize at first for making you disappointed and wait so long.

But we are going to bring you a good news

【Weapon Design Competition】https://t.co/aLAoYKE4XK

【Topic of Dec.】https://t.co/djso6cfWu8#MegaManXDiVE #RockmanXDiVE#ロックマンXDiVE pic.twitter.com/rMBYgThjIX

— ROCKMAN X DiVE【OFFICIAL】 (@CapcomTaiwan) December 25, 2019