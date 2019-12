¿Ya tienes FTL? ¿No? entonces consíguelo gratis en la Epic Games Store

¿Acaso Santa Claus te trajo una súper potente PC en navidad, pero no tienes juegos para disfrutar? No te preocupes, la Epic Games Store te tiene cubierto en este departamento. Como parte de las festividades de final de año, la tienda de la compañía detrás de Fortnite está regalando un juego cada días hasta el 1 de enero de 2020. En esta ocasión: FTL Faster Than Light.

Este título de Subset Games es un simulador de exploración espacial. Tu objetivo consiste en ser el capitán de una nave y embarcarte en una peligrosa misión. Tendrás al mando a una tripulación y deberás gestionar los recursos de tu nave. En tu viaje también podrás interactuar con diversas razas alienígenas y pelear contra una gran variedad de enemigos a lo largo y ancho del espacio.

Pero no tienes todas tus vacaciones para descargarlo. FTL sólo estará disponible de manera gratuita durante las próximas 24 horas, a partir de las 10:00 am (hora de la Ciudad de México) de mañana, un nuevo juego ocupará su lugar en esta gran promoción de la Epic Games Store.

Day 8: FTL

Take your ship and crew on an adventure through a randomly generated galaxy filled with glory and bitter defeat with Faster Than Light. #12DaysOfFreeGames

?8️⃣? https://t.co/rhckWpCrUJ pic.twitter.com/A7B3h6fd89

— Epic Games Store (@EpicGames) December 26, 2019