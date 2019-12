The Witcher ya es la serie más valorada de Netflix en IMDB

The Witcher finalmente debutó en Netflix el pasado viernes 20 de diciembre, y pese a no ser tan bien recibida por la crítica, los usuarios no han hecho mas que alabarla. Gracias a todas sus calificaciones positivas, esta exclusiva de la plataforma se ha convertido en la serie original más valorada en el portal IMDB.

Durante su primer fin de semana en Netflix, The Witcher alcanzó una puntuación de 8.9/10, la cifra más alta que ha conseguido el servicio en una producción original. Ahora, la serie disminuyó a 8.8, sin embargo, sigue siendo la mejor calificada por parte de sus usuarios.

Como mencioné anteriormente, la crítica no fue nada amable al momento de calificar este proyecto. La mayoría concuerda en que su narrativa es desastrosa y es difícil para alguien ajeno a las novelas o videojuegos entender qué está pasando la mayor parte del tiempo. Algo en lo que todos podemos coincidir, es el increíble desempeño de Henry Cavill como Geralt of Rivia, quien recientemente reveló que prefiere disfrutar sus videojuegos en casa, que salir a la calle.

Fuente: IMDB