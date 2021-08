¡Un nuevo juego de South Park está en desarrollo!

South Park: The Fractured But Whole, el título más reciente de la serie, llegó al mercado en 2017, y desde entonces no hemos escuchado más sobre alguna incursión en este medio por parte de Trey Parker y Matt Stone, creadores de esta serie animada. Afortunadamente, un nuevo reporte señala que esto cambiará, ya que un nuevo juego en 3D está en desarrollo.

De acuerdo con Bloomberg, Trey Parker y Matt Stone han creado una nueva compañía, con el objetivo de expandir esta propiedad, esto incluye películas para el servicio Paramount+, una empresa de marihuana, y el nuevo videojuego de South Park. Lamentablemente, esto es todo lo que se conoce sobre este proyecto hasta el momento.

Si bien es fácil asumir que South Park Digital Studios, así como Trey Parker y Matt Stone, están involucrados, por el momento se desconoce quién está desarrollando este juego. De igual forma, Jason Schreier, reportero de Bloomberg, señala que Ubisoft podría no participar en este proyecto. Recordemos que la compañía francesa fue la encargada de publicar los dos previos títulos de South Park.

Todo lo que sabemos hasta el momento sobre este juego de South Park, es que es una realidad, y lo supervisará el mismo dúo creativo de siempre. Esperemos tener más información al respecto en un futuro no tan lejano. Hablando de entretenimiento, aquí puedes ver el tráiler de Venom: Let There Be Carnage. De igual forma, así se ve Christian Bale como el villano de Thor: Love and Thunder.

Vía: Bloomberg