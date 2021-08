Mario Golf: Super Rush recibe nuevo contenido

Pese a tener una recepción crítica mixta, Mario Golf: Super Rush tiene planeado entregarle nuevo contenido a sus jugadores. De forma inesperada, Nintendo anunció que el día de hoy, 5 de agosto, este juego recibirá una actualización gratuita, la cual, entre otras cosas, agregará un nuevo personaje.

Por medio de un tweet, la compañía ha confirmado que la actualización gratuita que veremos el día de hoy por fin introducirá un modo de partidas por ranking. De igual forma, Toadette llegará como el primer personaje adicional post-lanzamiento. Junto a esto, podremos competir en 18 hoyos a lo largo de New Donk City, el nuevo campo.

🏌️ Fore! #MarioGolf: Super Rush scores a free update later today.

✔️ New mode: Ranked Match

✔️ New character: Toadette

✔️ New course: New Donk City

✔️ Improved motion controls

Look forward to more updates later this year!https://t.co/CzZfh5IVLl pic.twitter.com/wmhyajIVNO

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 5, 2021