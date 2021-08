Mario Kart 8 sigue vendiendo mucho

Al igual que otras compañías en los últimos días, Nintendo ha actualizado sus datos de ventas gracias al cierre del primer trimestre del año fiscal en curso. De esta forma, se han revelado cuáles son los 10 juegos más vendidos del Switch. Si bien la lista no cambió mucho en comparación con el previo reporte, sí vemos como Mario Kart 8 Deluxe se sigue posicionando como el título más fuerte en esta consola.

De acuerdo con Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe vendió 1.69 millones de unidades entre el 1 de abril y el 30 de junio, otorgándole así un total de 37.8 millones. En segundo puesto encontramos a Animal Crossing: New Horizons, el cual vendió 1.29 durante el mismo periodo, para tener un total de 33.89 millones. Recordemos que este título llegó al mercado el año pasado, y no ha parado de venderse desde entonces.

Estos son los 10 juegos más vendidos en el Nintendo Switch:

–Mario Kart 8 Deluxe – 37.08 millones de unidades

–Animal Crossing: New Horizons – 33.89 millones de unidades

–Super Smash Bros. Ultimate – 24.77 millones de unidades

–The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23.20 millones de unidades

–Pokémon Espada/Escudo – 21.85 millones de unidades

–Super Mario Odyssey – 21.40 millones de unidades

–Super Mario Party – 15.72 millones de unidades

–Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Eevee! – 13.57 millones de unidades

–Splatoon 2 – 12.45 millones de unidades

–Ring Fit Adventure – 11.26 millones de unidades

Como pudieron ver, la lista no cambió mucho en comparación con el final del anterior año fiscal. Sin embargo, sí hay una modificación, en el último puesto encontramos a Ring Fit Adventure, juego que sustituye a New Super Mario Bros U. Deluxe en esta lista. El título de ejercicio llegó al mercado en 2019, pero no fue sino hasta el 2020 que sus ventas se catapultaron gracias a la pandemia y al hecho de que Nintendo ha logrado abastecer este juego que solo se vende físico.

En los próximos meses, el Nintendo Switch recibirá exclusivas como No More Heroes III y Metroid Dread, será interesante ver cómo se desempeñarán estos títulos. En temas relacionados, un rumor señala que habrá un nuevo Direct en septiembre. De igual forma, la compañía no tiene la intención de anunciar una nueva consola por lo pronto.

Vía: Nintendo