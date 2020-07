Un fan ha creado su propio Nintendo PlayStation y funciona

View this post on Instagram

📀 닌텐도 슈퍼패미콤 CD롬 "Nintendo SNES CD-ROM" 닌텐도가 슈퍼패미콤 시절 기획했던 슈퍼패미콤 CD롬입니다. 소니가 슈퍼패미콤과 CD롬을 결합한 플레이스테이션을 들고 왔을 때 까지 않고 합작했더라면 게임 시장의 운명이 바뀌었을지 모릅니다. 만약 그대로 발매했더라면 어떤 모습일까 상상해 기기를 만들어 봤습니다. 자세한 구동 영상은 다음번 포스팅으로 찾아뵙겠습니다. This is the Super Famicom CD-ROM that Nintendo planned on 1988. The fate of the game market may have changed if Nintendo had collaborated with Sony. I made a device to imagine what it would look like if it had been released as it was. I'll be back with the detailed running video next time. ♊️ #플스 #플레이스테이션 #닌텐도 #소니 #닌텐도플레이스테이션 #슈퍼패미콤CD롬 #슈퍼패미콤 #ps #playstation #nintendo #sony #nintendoplaystation #snes #snescdrom ✡️ #게임 #레트로게임 #추억의게임 #게임스타그램 #ninstagram #retrogamer #retrocollective #collection #retrogaming #videogames #retrogames #games #ニンテンドー #セガ #レトロゲーム #ゲーム 🙆‍♂️Special Thanks to @solvalou_works @gcollectus