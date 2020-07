El juego móvil de Crash Bandicoot podría llegar a nuestras manos pronto

Crash Bandicoot 4: It’s About Time no es el único juego de Crash que está en desarrollo actualmente. Los jugadores de dispositivos móviles pronto recibirán un nuevo endless runner protagonizado por el bandicoot favorito de todos, conocido como Crash Bandicoot: On the Run.

Desde hace un par de meses se sabía que King, conocidos por Candy Crush, estaban trabajando en un juego de Crash Bandicoot para móviles, incluso gameplay llegó a filtrarse. Ahora, una cuenta de Twitter parece haber revelado el nombre del juego, y señala a un lanzamiento en un futuro.

El teaser es extremadamente breve y básicamente es solo una pantalla de carga con la icónica caja TNT de la franquicia. Dado que la cuenta de Twitter solo sigue a los perfiles de Crash Bandicoot y King, parece seguro decir que este es el mismo título que se filtró con anterioridad, pero con un nombre oficial, Crash Bandicoot: On the Run.

Por el momento se desconoce cuándo estará disponible Crash Bandicoot: On the Run, pero considerando que Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará a PlayStation 4 y Xbox One el próximo 2 de octubre, es posible que esta franquicia llegue a nuestros celulares por esas fechas.

Hablando de Crash Bandicoot 4, después de un poco de confusión, Toys For Bob han revelado que el juego no incluirá ningún tipo de microtransacción.

Vía: Crash Bandicoot: On the Run