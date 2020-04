Un artista nos presenta a Caulale, la fusión más fuerte entre Kale y Caulifla

Dragon Ball no es extraño a las fusiones. Desde su introducción en Dragon Ball Z, varios de los saiyajins más fuertes del anime se han unido para crear a un nueva entidad más poderosa. Actualmente existen un par de formas de lograr esta unión, siendo los Pendientes Pothala y la Danza de la Fusión las más comunes. Durante Dragon Ball Super vimos a Kale y Caulifla usar la primer técnica, y gracias a un fan, ahora sabemos cómo se verían tras emplear la Danza.

El Twitter, el artista DaZe, nos ha compartido una ilustración que nos muestra cómo se verían Kale y Caulifla después de realizar la Danza de la Fusión. Esta nueva transformación da como resultado Caulale en lugar de Kefla, y tiene un diseño más similar a Caulifla. El cabello negro y el atuendo, nos hace recordar a Goku, pero en forma femenina.

La fusión mantiene el cabello oscuro por parte de Caulifla, pero Caulale tiene las características faciales de Kale. Por supuesto, la Danza de la Fusión pone a la pareja en ropa de Metamoran, y no se ve muy diferente de lo que lleva Gogeta. Un chaleco corto verde y amarillo completa la fusión junto con unos pantalones blancos holgados. La única gran diferencia viene con la parte superior de Caulale.

"Wait, fusion without the Potara? You Universe 7 guys think of everything, don't ya?"

