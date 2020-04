Rumor: Disney está trabajando en una serie live action de Dragon Ball

Han pasado más de 10 años desde el estreno de Dragon Ball Evolution, y parece que la sociedad ha sanado lo suficiente, y está lista para recibir una nueva adaptación live action del amado trabajo de Akira Toriyama. Disney no sólo tienen en mente una película de Goku y sus amigos, sino que una serie para Disney+ podría estar en desarrollo.

De acuerdo con el sitio We Got This Covered, Disney se encuentra en los primeros estados de producción para una serie live action de Dragon Ball para Disney+ enfocada en, nada más y nada menos que, en Vegeta, el Principe de los Saiyajin. Este spin-off se ubicaría después de la primera película, pero antes de la segunda.

Debido a que el proyecto aún tiene un largo camino que recorrer, tendremos que esperar un par de meses para tener algún tipo de información oficial por parte de Disney. Considerando la atención al detalle y el buen tratamiento que esta compañía le ha dado a propiedades de Marvel y Star Wars, los fans de este anime podrían esperar un trabajo bastante decente, o al menos superior a Dragon Ball Evolution.

En temas similares, la película de Sailor Moon Eternal ha estrenado un nuevo póster y tráiler. De igual forma, con estos increíbles cubrebocas de Dragon Ball podrás luchar contra el coronavirus y verte bastante bien en el proceso.

Vía: We Got This Covered