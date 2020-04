Una presentación de Google Stadia se llevará a cabo mañana

El día de mañana, 28 de abril, se llevará a cabo una conferencia de Google Stadia, conocida como Stadia Connect, la cual planea revelar algunos de los planes a futuros para esta plataforma. El evento dará inicio a las 11:00 am (hora de la Ciudad de México), y por el momento se desconoce su duración.

Aunque Google no entró en detalles sobre lo que podemos esperar para este evento, sí aseguró que veremos un par de juegos nuevos que llegarán a la plataforma en un futuro. De igual forma, el Stadia Connect del día de mañana podrá disfrutarse en vivo desde el canal oficial de Stadia en YouTube.

It's time for another #StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3

— Stadia (@GoogleStadia) April 24, 2020