Contrario a lo que muchos podrían llegar a creer, Beyond Good and Evil 2 sigue existiendo para Ubisoft, aunque la compañía no lo haya mencionado últimamente. Apenas hace poco publicaron nuevas vacantes de empleo para el proyecto, y otro reciente reporte sugiere que ahora están buscando “revivirlo”.

Apenas hace unas horas Ubisoft publicó sus resultados y predicciones financieras de 2021 y 2022. Dentro de este reporte, podemos leer un apartado que “Beyond Good and Evil 2 buscará revivir una franquicia favorita por los fans”.

La mala noticia es que siguen sin darle una ventana de lanzamiento, y de fecha exacta mejor ni hablemos. Por lo menos sabemos que el proyecto sigue estando en desarrollo dentro de Ubisoft, aunque por lo visto todavía falta un muy buen rato para tenerlo entre nuestras manos. Con suerte, la desarrolladora francesa nos revelará nuevos detalles antes de que acabe este año.

Via: CRWE World