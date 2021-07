Directora de Loki explica el final de la primera temporada

Loki llegó a su fin con el sexto capítulo que se estrenó la semana pasada, aunque eventualmente también tendremos una segunda temporada que continuará con las aventuras del Dios del Engaño. Sin embargo, el final del show introdujo un importante personaje para el futuro del MCU, y si todavía no estás muy seguro de qué pasará después, la directora del programa te lo explica.

—- SPOILERS PARA LOKI A CONTINUACIÓN —-

Platicando con The Hollywood Reporter, Kate Herron, directora de Loki, fue cuestionada sobre el final de la serie. ¿En realidad Loki llegó a un universo alterno? ¿Sylvie es la mala del show? Acá su perspectiva del final:

“Así que la forma en que lo veo en mi cabeza es que la TVA existe fuera del espacio y el tiempo. Pero la realidad y todo como lo entendíamos ha cambiado completamente en los últimos minutos. Con la ramificación del multiverso, ¿cómo sabemos que la TVA sigue existiendo de esa manera? No lo sabemos, y supongo que es una gran pregunta que se responderá a medida que avance la serie. Pero en mi cabeza, la intención es que Sylvie cree que lo está enviando de vuelta a la TVA, pero debido a la forma en que el tiempo y las ramas se cruzan fuera de la ventana, Loki ha sido enviado, por desgracia, a un lugar muy diferente. Así que la realidad ha cambiado sólo por la naturaleza de lo que dijo El Que Permanece, y la idea es que él está en este TVA alternativo ahora”.

Así que sí, Loki terminó en un universo diferentes y parece que deberemos esperar hasta su segunda temporada para conocer más al respecto. Sin embargo, hay planes de mostrar más de Kang a través de diversos teasers en futuras películas del MCU, pues no será hasta Ant-Man and The Wasp: Quantumania donde tendrá un papel estelar.

Via: THR