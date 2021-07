Y así de la nada, Nintendo de repente se puso nostálgico y empezaron a recordar la historia de Metroid en una serie de tweets. ¿Por qué esto es relevante? Porque aparentemente la Gran N ya tiene lista la trilogía remasterizada de Metroid Prime para el Switch, y parece que solo es cuestión de tiempo para que la anuncien.

Vía su cuenta oficial de Twitter, Nintendo publicó una serie de tweets sobre cada algunos juegos de la franquicia, incluyendo el primero para el NES. Ciertamente esto despertó las alarmas de muchas personas, que consideran se viene el anuncio sobre la trilogía de Metroid Prime en cualquier momento.

Since its release in Japan in 1986, the #Metroid series has spanned 35 years! The original game is the first of the 2D Metroid series, and introduced Samus, the Space Pirates, the Metroids and Mother Brain. Experience the original today via #NES – #NintendoSwitchOnline. pic.twitter.com/d0WiKs3vBF

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 20, 2021