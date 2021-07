Masters of the Universe: Revelation finalmente se estrenará esta semana, y para emocionarnos todavía más, se ha liberado un nuevo clip que nos muestra más de esta serie desarrollada por el notorio Kevin Smith. Si ya no puedes esperar por su estreno, entonces aquí puedes echarle un vistazo a este adelanto en video.

La serie será una fiel adaptación de la obra original, aunque claro, adaptada para las nuevas generaciones. El talento de voz incluye a varios actores reconocidos, incluyendo Mark Hamill, quien prestará su voz a Skeletor, el enemigo de He-Man.

Por el apartado de la animación tenemos a Powerhouse Animation, que anteriormente trabajaron en exitosos proyectos como Castlevania y Blood of Zeus. Ciertamente pinta que Revelation podría ser el siguiente hit animado de Netflix, y por suerte, ya no falta mucho tiempo para verlo.

Masters of the Universe: Revelation se estrena este viernes 23 de julio en Netflix.

Via: ComicBook