Trabajador de Hogwarts Legacy se une al boicot contra el juego

Desde que se anunció hace algunos años, Hogwarts Legacy ha sido motivo de controversias en las redes sociales, y eso se debe a que la autora de los libros de Harry Potter ha dicho de forma pública comentarios desafortunados. Eso ha llevado a gente a optar por comprar el videojuego, y aunque parezca extraño, esto incluye también a sus creadores

Uno de los trabajadores en la parte de captura de movimiento, Parker Hartzler, mencionó mediante su cuenta de Twitter que no pensaba adquirir de alguna manera el título de Avalanche Software. Poniendo como argumento que es algo que debe hacer mínimamente como aliado. Con eso seguramente se refiere a la comunidad LGBT que se sintió agredida por Rowling.

Here's my place in the Hogwarts Legacy credits, the second high budget game I've been credited in. I was the realtime technician on shoot floor helping mocap actors see their rigs in the environments. I will not be purchasing the game – it is the least I can do as an ally pic.twitter.com/IECYTWXqsr

— Parker Hartzler (@ParkerHartzler) February 7, 2023