Confirman Dualsense edición especial de Hogwarts Legacy

Estamos prácticamente a un día de que Hogwarts Legacy sea lanzado oficialmente en tiendas, un acontecimiento que los fanáticos de Harry Potter han estado esperando por años. Y junto a dicho lanzamiento también llegará la edición especial, algo que ya se sabe, pero parece que no son todos los accesorios que van a llegar para celebrar la magia.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, PlayStation confirmó que Avalanche pondrá a la venta un Dualsense edición especial de este videojuego, con colores azul y dorado que hacen alusión al título. Por su parte, en la parte de en medio incrustan un dibujo del castillo, a eso se le agrega una elegante caja que hasta podría superar al del dispositivo premium, el Edge.

🪄 Revelio Controller 🪄

Avalanche Software reveal the limited edition #HogwartsLegacy DualSense controller.

In the UK it will be available to buy via https://t.co/T8YqRO2zB8 on Friday, February 10 – aka tomorrow – from 10AM GMT. (While supplies last) https://t.co/mSjxizYlqs pic.twitter.com/Xme8KsgfPZ

