Hogwarts Legacy rompe récord de audiencia en Twitch

Justo en estos momentos, algunos afortunados ya han podido tener acceso a Hogwarts Legacy gracias al acceso anticipado digital que se ofrece con la edición de lujo del título. Y si bien algunos están emocionados con el juego, otros han estado tratando de boicotear las transmisiones en vivo. Plan que aparentemente no ha tenido mucho efecto visible.

Se confirma que el juego de Avalanche ha batido el récord de audiencia de Twitch por la mayor cantidad de espectadores simultáneos. Tuvo más de 1.2 millones de personas simultáneos tan solo en su fecha anticipada. Esto puede deberse a que muchos fans quieren dar un primer vistazo, esto para decidir si al final van a poder comprar su copia.

Hogwarts Legacy has broken the all time record for a single player game with over 1.2 million concurrent viewers on Twitch. pic.twitter.com/y4BAQ1n2Ms

— Okami Games (@Okami13_) February 7, 2023