Zelda: Tears of The Kingdom es listado con precio elevado

A día de hoy hemos sido testigos de los aumentos de precio en los videojuegos, dado que compañías como Microsoft y Sony han sumado $10 dólares a todos sus lanzamientos talla AAA. A pesar de todo esto, Nintendo se ha mantenido al margen de la tendencia, pero parece que con su siguiente gran producción van a querer cobrar un poco más.

En la página oficial de la compañía japonesa algunos usuarios han detectado algo bastante curioso, pues al parecer ya se habían abierto las preventas de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Y el precio sugerido en la tienda digital habría sido el de unos $70 USD, siendo una cifra similar a la de juegos grandes de la competencia como God of War Ragnarok.

Horas después de que una captura se viralizó, parece ser que el precio fue retirado de la página, por lo que podría tratarse de algún tipo de error, o porque aún la noticia no se ha hecho oficial por parte de Nintendo. No sería sorpresa que los precios de los juegos vayan hacia arriba, pues la compañía ofrece producciones de calidad que seguirán vendiendo.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Al final del día los juegos de Nintendo se siguen vendiendo, eso se demuestra al ver los títulos exclusivos que no bajan de precio. Entonces, ya es algo normal en la industria.