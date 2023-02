Se confirma Nintendo Direct para mañana

Justamente como ya se esperaba, hace unos momentos se confirmó que el día de mañana, 8 de febrero, se llevará a cabo el esperado Nintendo Direct de principios de año. Sin duda alguna, una presentación que muchos ansían ver y que, seguramente, tendrá un par de sorpresas.

El próximo Nintendo Direct se llevará a cabo el 8 de febrero a las 2:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). La presentación tendrá una duración aproximada de 40 minutos, la cual estará enfocada principalmente en los juegos que llegarán al Switch durante la primera mitad de 2023, y aquí podrás verla en vivo.

Tune in at 2 p.m. PST tomorrow, Feb. 8, for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mostly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2023. Watch it live here: https://t.co/8ce3reaEig pic.twitter.com/Pmf41dQWIw — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 7, 2023

Además de un nuevo vistazo a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se espera que en este Nintendo Direct por fin se revele la nueva fecha de lanzamiento de Advance Wars 1+2: Re-boot Camp y, como siempre, no se descarta alguna sorpresa.

Recuerda, el siguiente Nintendo Direct se llevará a cabo el 8 de febrero a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, Hollow Knights: Silksong podría formar parte de este evento. De igual forma, Nintendo gana demanda relacionada con los Joy-Con.

Nota del Editor:

Todos sabíamos que esto iba a suceder en algún punto de febrero. Considerando que fuera de Tears of the Kingdom y el nuevo juego de Bayonetta no tenemos mucha información sobre los nuevos lanzamientos de Nintendo para la primera mitad del año, esta presentación estará llena de novedades, sorpresas y mucho más.

