Nintendo gana demanda relacionada a los Joy-Con

Desde que Nintendo Switch salió a la venta muchos han estado de acuerdo con una problemática constante, y eso es justamente el drift que se le presentaba a los pocos días a los controles Joy-Con. Esto ha llevado a tener un gran número de usuarios furiosos, incluso se han elaborado demandas millonarias que surgen de padres enojados de Estados Unidos.

A finales del 2022, un juez federal falló a favor de la empresa en el caso ‘Sanchez et. Alabama Nintendo of America. Logrando que el caso no siguiera adelante gracias al EULA (Acuerdo de licencia de usuario final) de Switch “que no permite demandas” y requiere que las partes involucradas entren en un arbitraje legal, algo que surgió por problemas con los controles.

El colectivo de padres argumentó que los niños no estaban obligados a cumplir con la EULA por su corta edad, pero al final se tomó en cuenta que las consolas se compraron con dinero de adultos, por lo tanto les pertenecen por mucho que sean un obsequio. No está de más comentar, que la compañía también estuvo en contra de un sitio de ROMs hace un tiempo, juicio que ganaron.

Algo de lo que se debe hacer hincapié con los Joy-Con, es que por lo menos en países como Estados Unidos, si presentan fallas durante el año de garantía se pueden mandar a reparar con atención a clientes de su división americana. Por otro lado, en partes como latam directamente se puede hacer el cambio de controles o hasta de la consola completa.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Este tipo de problemas en teoría ya no deberían estar presentes con los nuevos embarques del aparato, y eso se debe a que el primer modelo con menor duración de batería prácticamente no existe. Mucho menos debería pasar con el modelo OLED.