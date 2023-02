La temporada 6 de My Hero Academia revela el secreto de Deku

Con cada episodio que se libera en relación a My Hero Academia, se nota cada vez más que el final de la obra está cerca, y eso es debido al nivel de grandes batallas que se están manejando para los fans. Y ahora, la temporada más reciente de la animación revela secretos de los personajes que hasta hace poco eran un total enigma para algunos.

En el episodio más reciente Deku se reunió con los usuarios anteriores del poder de One For All. De hecho, el protagonista de la obra pudo llegar a un acuerdo sobre cómo heredar la voluntad el héroe más grande de todos los tiempos. Sin embargo, este tipo de herencia es algo que se ha mantenido en secreto, y eso mismo se ha empezado a divulgar.

En el episodio 131 nos revela que All Might se da cuenta que no puede mantener este secreto por mucho más tiempo. También quería evitar que Deku le dijera a alguien porque lo pondría a él y a los demás a su alrededor en peligro. Sin embargo, se ha dado cuenta del crecimiento del chico entonces se lo cuenta a Hawks y Best Jeanist, para después llegar a Endeavour.

Después de todo esto, al final del episodio se nos cuenta que Deku ha dejado la academia para lanzarse por su cuenta en la búsqueda de algunos prisioneros que aún no han regresado a sus celdas. A su vez, les confiesa por una carta a sus compañeros el secreto que tenía con All Might, dando a conocer que ahora es su deber el luchar por su cuenta.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Con cada episodio que pasa se ponen más críticas para los héroes, y es momento de que la franquicia diga adiós, esto para no extenderse con relleno como la hacen muchas otras series. Ya veremos cómo concluye la historia dentro de pocos años más.