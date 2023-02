Age of Empires II es uno de los juegos tácticos en tiempo real más aclamados de la historia. De esta forma, no fue una sorpresa cuando en 2019 llegó la Definitive Edition, la cual no solo proporcionó una actualización visual, sino que también agregó nuevo contenido. Gracias a esta versión, la base de fans tuvo un nuevo aire y, pese a que vimos un tratamiento similar con la tercera entrega, y hace dos años se lanzó un título completamente nuevo en la serie, la gente no puede dejar de jugar Age of Empires II. De esta forma, Microsoft decidió dar el siguiente paso lógico, y no hace mucho se anunció que los usuarios de Xbox One y Xbox Series X|S tendrían la oportunidad de disfrutar de esta experiencia en sus consolas, con todo y una serie de cambios creados específicamente para que puedas usar un control.

Es así que la semana pasada por fin se hizo realidad esta promesa. Age of Empires II: Definitive Edition ya está disponible en Xbox One y Xbox Series X|S, y todos aquellos con Game Pass ya pueden descargar este aclamado título y disfrutar de esta experiencia desde la comodidad de su sillón de preferencia. Es así que también tuve la oportunidad de invertir múltiples horas en esta versión del aclamado juego de PC. Si aún no la haces, a continuación te diré por qué vale mucho la pena que juegues Age of Empires II: Definitive Edition en consolas.

Simplificando y complicando

A primera instancia, la idea de dejar de lado el teclado y el mouse para jugar algo como Age of Empires II, un título que requiere que estés al tanto de múltiples factores, puede sonar como un problema. Para hacer esta transición mucho más sencilla, la versión de consolas incluye un nuevo tutorial. Aunque esta sección no está protagonizada por Sir William Wallace, u otro personaje histórico, hace un buen trabajo al dejar en claro cómo es que toda la información a la que estamos acostumbrados es reestructurada. La respuesta, una serie de menús que hacen bien su trabajo.

Al momento de seleccionar a un aldeano, tenemos acceso a dos menús en forma de ruleta. El primero está enfocado por completo a estructuras comerciales, casas y locaciones que nos ayudan a recolectar recursos. Al presionar un botón, se accede a la segunda lista, la cual tiene todos los edificios bélicos, así como murallas y torres de defensas. Si bien es cierto que en algunos momentos se llega a sentir que te hacen falta botones para llevar a cabo todas las tareas a tu disposición, este es un sentimiento que en un par de horas desaparece, y eventualmente te acostumbras a la forma en la que todo está organizado.

Junto a esto, esta versión incluye una serie de atajos que hacen que algunas tareas sean más sencillas. Con el D-pad del control no solo puedes seleccionar rápidamente a un aldeano, sino que también es posible organizar a todos los soldados, sin importar si son caballeros, arqueros o instrumentos de asedio. Junto a esto, las unidades y edificios cuentan con una tarea básica que se activa con tan solo presionar un botón. Por ejemplo, los ciudadanos tienen un acceso rápido a las casas, por lo que no tienes que encontrar esta construcción dentro del menú. Por su parte, los cuarteles tienen esta misma opción, pero enfocada en la creación de unidades.

Por último, el más grande cambio que nos presenta esta versión de Age of Empires II: Definitive Edition es una opción para que los aldeanos obtengan recursos de forma automática. Esto no quiere decir que el juego haga todo el trabajo, sino que ordenas la distribución de todo lo que pueden recolectar. Aquí comandas a tus ciudadanos para que se dividan y el 25% recolecte madera, mientras que el otro 75% va por comida, por ejemplo. El juego ofrece una serie de opciones que van de acuerdo al momento en una partida en el que te encuentres, y puede ser muy útil cuando tienes una gran población y organizar uno por uno puede ser un problema. Si esto no es de tu agrado, siempre puedes optar por no usarlo, es una opción y solo eso.

¿El resultado final? Bueno, jugar con un control es raro, no hay duda de eso, especialmente en las primeras horas. Los múltiples menús pueden causar confusión, y hay un par de elementos que no se transmiten adecuadamente. Por ejemplo, al dejar presionado un botón puedes crear un círculo para seleccionar una gran cantidad de unidades. Sin embargo, la esfera es muy pequeña, y no logra replicar lo eficaz que es esto con el mouse, por lo que organizar un gran ejército, especialmente en el momento de la batalla, llega a ser un caos en donde parece que estás batallando más con el control, que contra un enemigo. Aunque un par de accesos rápidos con los botones hacen que esta tarea no sea tan complicada, no llega a ser tan efectivo como uno podría llegar a pensar.

Al final del día, aún es posible disfrutar de Age of Empires II: Definitive Edition con un control. Sin darme cuenta, ya había invertido varias horas en múltiples partidas. Si al final del día no te agrada la idea de esta nueva forma de juego, siempre puedes optar por conectar un mouse y un teclado a tu consola. De esta forma, tienes acceso al título que recuerdas, con todo y la interfaz clásica, lo cual es una gran opción para todo el público.

Tan bueno como siempre

Adoro Age of Empire II, y la Definitive Edition es, como su nombre lo indica, la edición definitiva. En este sentido, la versión de consolas sigue ofreciendo todo el contenido que ya encontramos en PC. Múltiples expansiones, una enorme cantidad de civilizaciones y campañas, de las cuales algunas están detrás de un muro de pago, y mucho, pero mucho más. Lo mejor de todo, es que en un futuro también veremos a Age of Empires IV en consolas de Xbox, y no me sorprendería si Age of Mythology Retold llega día uno a estas plataformas también.

No lo duden, jugar Age of Empires II: Definitive Edition vale la pena en consolas, ya sea en Xbox One o Xbox Series X|S y, como todo lo que tiene que ver con esta compañía, también está en Game Pass, y tiene cross-play con PC.