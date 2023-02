Steamer es acosada por jugar Hogwarts Legacy

El lanzamiento oficial de Hogwarts Legacy está a pocos días de ser una realidad, siendo así uno de los videojuegos más esperados del año, sobre todo por los fanáticos de la franquicia Harry Potter. Sin embargo, debido a la postura que tiene la autora respecto a parte de la comunidad de diversidad, muchos usuarios han querido boicotear este proyecto.

Gracias a la edición de lujo, algunos jugadores ya han podido acceder al juego de forma anticipada, y esto incluye a personas que les gusta compartir sus experiencias mediante la plataforma de Twitch. Entre ellos están Matt y Shelby, pareja creadora de contenido del canal Girlfriends Reviews, quienes han sido acosados por el simple hecho de probar el juego.

La conversación molesta del chat llegó a tal punto de que los propios streamers decidieron dejar de jugar y pasar a otras cosas. De hecho, la chica se escuchaba como si estuviese llorando, por lo que mencionan que probablemente no lo vayan a probar, al menos no en una transmisión en vivo.

Hey guys! I see a lot of you are not feeling this choice! If you go to our stream you’ll see we are raising money for the Trevor Project while we play this game we spent no money on. We’ll play it (again, for free) so you can know how it is without having to!

