Tom Holland será uno de los presentadores de The Game Awards 2020

The Game Awards 2020 se llevarán a cabo el próximo 10 de diciembre. Además de todos los premios que se repartirán durante el evento, veremos una gran cantidad de anuncios relacionados con la industria, desde algunas revelaciones, hasta un par de adelantos. Ahora, se ha revelado que el actor Tom Holland, reconocido por su papel como Spider-Man, será uno de los presentadores de la gran ceremonia.

Aunque por el momento no hay información oficial, esta revelación ha comenzado a crear rumores sobre el posible estreno del primer tráiler de la película de Uncharted. Considerado que Holland, quien interpreta a Nathan Drake, será uno de los grandes asistentes, y el hecho de que la cinta ha terminado sus filmaciones, ver el primer el primer adelanto del largometraje durante The Game Awards es una válida opción.

Spoiler Alert: @TomHolland1996 joins us next Thursday as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/JzUufAIIzV

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020