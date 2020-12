Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, tocará en The Game Awards 2020

The Game Awards 2020 se llevarán a cabo el próximo 10 de diciembre. Ahora, el día de hoy se ha revelado que Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, será parte de la ceremonia de premiación. Sin duda alguna, esta es una participación bastante interesante que podrá ofrecernos un par de sorpresas.

Lamentablemente, por el momento se desconoce exactamente cuál será el papel de Vedder durante la presentación. Aunque la opción más obvia podría ser que veremos un número musical de Pear Jam, también existe la posibilidad de ver una interpretación de Future Days, canción que suena en un momento importante de The Last of Us Part II.

#TheGameAwards Performer Announcement:

We're so honored to welcome Eddie Vedder from @pearljam who will be performing this year.

Watch the free global livestream on Thursday, December 10.https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/jdAYdvSabU

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 30, 2020