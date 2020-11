Éstos son los juegos nonimados al GOTY de The Game Awards 2020

El próximo 10 de diciembre se llevarán a cabo The Game Awards 2020. Ahora, hace unos momentos se reveló la lista de juegos que forman parte de las nominaciones de este año. Como era de esperarse, títulos como Animal Crossing: New Horizons y The Last of Us Part II forman parte de las experiencias consideradas para el Juego del Año. A continuación te mostramos la lista completa de nominados a GOTY.

-Animal Crossing: New Horizons

-DOOM Eternal

-Final Fantasy VII Remake

-Ghost of Tsushima

-Hades

-The Last of Us Part II

Pese a que este año fue bastante extraño para la industria, es un hecho de que tuvimos grandes experiencias a lo largo del 2020. Desde el amigable y carismático New Horizons, pasando por el frenético DOOM Eternal, hasta el controversial The Last of Us Part II. De igual forma, el sueño de muchos se cumplió con la llegada de Final Fantasy VII Remake, juego que estuvo en la mente de los fans por más de 10 años. Por otro lado, Hades se posiciona como una de las mejores entregas que nos ofrece la escena independiente. Por último, Ghost of Tsuhima fue la gran carta de despedida del PS4, y es una entrega bastante divertida.

The Game Awards se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre, y ese mismo día conoceremos cuál será el afortunado título en coronarse como el Juego del Año.

Vía: The Game Awards