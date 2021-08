Tom Holland reacciona al tráiler oficial de Spider-Man

Cuando el tráiler de Spider-Man: No Way Home se filtró durante el fin de semana, Tom Holland, quien se encarga de interpretar a Peter Parker en el MCU, reaccionó de manera casi inmediata. Sin embargo, una vez que Sony publicó el adelanto oficial, las redes sociales del actor se mantuvieron en silencio, y ahora sabemos por qué.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Holland reveló que pasó 10 horas en un vuelo, por lo que no pudo reaccionar instantáneamente al tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home. Una vez que aterrizó, el actor compartió un par de videos en Instagram en donde explicó su situación, y mencionó lo siguiente:

“El amor y el apoyo que ustedes muestran por la película es muy emocionante. Honestamente, eso es solo la punta del iceberg, no tienen idea de lo que está por venir, estoy muy emocionado de compartir más con ustedes, y se siente tan bien estar de vuelta con Spider-Man y mostrarles trailers. Así que sí, los amo a todos, gracias por su apoyo y disfruten el avance”.

En esta ocasión, Tom Holland no fue el responsable de la filtración, sino que reaccionó de una forma muy común en este tipo de situaciones, agradeciendo el soporte de los fans. Te recordamos que Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2021.

En temas relacionados, aquí puedes checar el tráiler de la cinta. De igual forma, estos son los mejores memes que nos dejó el primer adelanto de la cinta.

Vía: Tom Holland