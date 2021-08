FFIV llegará a PC y móviles en septiembre

Desde antes de su lanzamiento, la colección de Final Fantasy Pixel Remaster ha causado una serie de opiniones mixtas respecto al trabajo que se ha hecho en los juegos clásicos del NES y SNES. Con los primeros tres juegos ya disponibles en PC y dispositivos móviles, el día de hoy se ha revelado que Final Fantasy IV por fin llegará a este paquete remasterizado el próximo mes de septiembre.

Por medio de un tweet, la cuenta oficial de Final Fantasy ha revelado que el próximo 8 de septiembre, Final Fantasy IV llegará a dispositivos iOS y Android, así como a PC vía Steam como parte de la colección Pixel Remaster. Este juego tendrá un precio de $349 pesos, pero si lo pre-ordenas podrás conseguirlo con un 20% de descuento, y aquí puedes hacer tu compra.

Si bien el estilo visual aún no es aceptado por todos los fans, parece que la recepción se ha calmado poco a poco. La inconformidad del público ya no está en el trabajo que se ha hecho en la remasterización, sino en el hecho de que estos juegos no están disponibles en consolas como el PS4 y el Nintendo Switch.

Esperemos tener más información sobre la llegada de Final Fantasy V y Final Fantasy VI a esta colección en las próximas semanas. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de los primeros tres Final Fantasy.

Vía: Square Enix