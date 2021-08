Éstos son los memes del tráiler de Spider-Man

En la noche del día de ayer, después de una gran filtración, Sony por fin compartió el primer tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home, dejando al internet en un estado de emoción pura. Como sucede en estos casos, los fans no perdieron ni un segundo, y ya han creado una serie de memes para resaltar algunas de las teorías y momentos más impresionantes de este avance.

Yo al escuchar la risa de Willem Dafoe por 1 segundo#SpiderManNoWayHome #SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/jdDiiJ9Rmb — Marcelo Heredia 🎮 (@Gtch3lo) August 24, 2021

Los Spider-Man borrando evidencia de su identidad: pic.twitter.com/hvMTMnzeYh — 🥷🏻 (@_perzona_) August 24, 2021

El tráiler de Spiderman // Yo pic.twitter.com/6FHeEoXNLQ — El Guarromántico (@Guarromantico_) August 24, 2021

Feige piensa en dos o tres tebeos, los relee un poco y habla con algunos creativos. Y unos días después (o semanas, o meses) decide que sí, que de verdad hay una manera de hacer esa locura BIEN… pero van a tener que cambiar toda la fase 4. pic.twitter.com/4UDZvPD3ka — N. B. Parker (@lcorso82) August 24, 2021

Mi único mood al ver el tráiler filtrado de #SpiderManNoWayHome y las fotos de Tobey Maguire y Andrew Garfield: pic.twitter.com/87mfu1CpbM — LU 🦋 (@liarwsie) August 23, 2021

La escena post-créditos que necesito ver en la nueva de Spider-Man pic.twitter.com/6YRMkXQjaz — J.H 🛡️ (@Jose_Jok) August 24, 2021

Muy bueno el trailer de spider-man 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/wW7KXXfozn — Dragonite bostero (@DragoniteUwU) August 24, 2021

– Homero, estuviste toda la noche viendo el trailer de spider-man en loop?

– HELLO, PETER pic.twitter.com/OSDu8RFYAE — juanjo (@guarever_) August 24, 2021

Recuerda, Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el próximo 17 de diciembre de 2021, y aquí puedes ver el tráiler de la cinta.

Vía: Twitter